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17.05.2021 16:11
Рубрика: Власть

В "Единой России" заявили о хакерских атаках на сайт праймериз

Текст: Айсель Герейханова

Две хакерские атаки были зафиксированы на сайт предварительного голосования партии "Единая Россия", сообщил сенатор, председатель федерального оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин. По его словам, специалисты определили их как "попытку подрыва целостности инфраструктуры предварительного голосования".

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"Благодаря нашим специалистам по информационной безопасности и нашим коллегам, мы смогли предотвратить посягательства", - рассказал он журналистам​​​.

Напомним, что в пятницу завершился прием документов на праймериз, которые пройдут с 24 по 30 мая. А 1 июня будут подведены итоги и определены кандидаты "Единой России" на сентябрьские выборы в Госдуму. Позже их утвердит съезд партии.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

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