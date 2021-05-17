В Гидрометцентре рассказали, что "спасло" столицу от подмосковной жары

Температура воздуха в Москве не поднимется до отметок, которые прогнозируются в Подмосковье. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, "гребень" антициклона идет севернее столицы.

Она отметила, что столице еще повезло - в городе прогнозируется до 31 градуса тепла, тогда как в Подмосковье температура может подняться до 33 градусов.

"Сейчас у нас юго-восточный ветер и гребень антициклона, с которым связана эта жаркая погода, он идет с юго-востока... Он даже идет несколько севернее Москвы... Сейчас погода на востоке более жаркая, чем на западе", - сказала Макарова РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве.