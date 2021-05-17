"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве до 18 мая

"Оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера вторника, 18 мая. Об этом сообщает портал Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, повышенный уровень погодной опасности, объявленный на понедельник 17 мая, продлен до вторника. "Сильная жара с температурой воздуха до 32 градусов. Период предупреждения с 11:00 18 мая до 17:00 18 мая", - сообщает Гидрометцентр России.

Кроме того, с 10:00 до 20:00 18 мая в столице будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого местами могут усиливаться до 17 метров в секунду.

Напомним, что ранее в Метеобюро Москвы и области "РГ" сообщили, что 18 мая может быть побит рекорд вековой давности. Так, в конце 19 века, в 1897 и 1898 годах, 18 мая температура поднималась до +29,2 градуса.