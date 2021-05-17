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17.05.2021 14:56
Рубрика: Общество

"Оранжевый" уровень погодной опасности продлили в Москве до 18 мая

Текст: Ирина Огилько

"Оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера вторника, 18 мая. Об этом сообщает портал Гидрометцентр России.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
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По данным метеорологов, повышенный уровень погодной опасности, объявленный на понедельник 17 мая, продлен до вторника. "Сильная жара с температурой воздуха до 32 градусов. Период предупреждения с 11:00 18 мая до 17:00 18 мая", - сообщает Гидрометцентр России.

Кроме того, с 10:00 до 20:00 18 мая в столице будет действовать "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра, порывы которого местами могут усиливаться до 17 метров в секунду.

Напомним, что ранее в Метеобюро Москвы и области "РГ" сообщили, что 18 мая может быть побит рекорд вековой давности. Так, в конце 19 века, в 1897 и 1898 годах, 18 мая температура поднималась до +29,2 градуса.

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