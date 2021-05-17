В Кремле прокомментировали просьбу Сюзанны Масси о гражданстве РФ

В Кремле не смотрели передачу, в которой бывший советник президента США Рональда Рейгана обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

"Не имели возможности смотреть эту чудесную телепередачу", - признался Песков.

В то же время он напомнил, что обращение за гражданством предполагает определенные бюрократические процедуры - начиная с заявления.

"После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться", - уверил пресс-секретарь.

Напомним, Сюзанна Масси в эфире телеканала попросила президента РФ предоставить ей гражданство, обосновывая это тем, что чувствует необходимым быть в России и продолжать дело по объединению двух народов.