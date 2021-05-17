Новости

Великобритания ввела принцип "светофора" для туристов 03:00
Пушков ответил на слова Зеленского о "невозможности" Европы без Украины 02:56
Неизвестный открыл стрельбу в канадском Торонто 02:54
В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как не перегреться в жару 02:25
Военные НАТО примут участие в масштабных учениях в Эстонии 01:51
Трое военных САР погибли при обстреле боевиками Идлибской зоны деэскалации 01:35
Более 200 человек госпитализированы после ЧП в синагоге близ Иерусалима 00:41
Сенатор США призвал обдумать выделяемую Израилю военную помощь 00:27
Гол и передача Головина принесли "Монако" победу 00:16
39 отраженных Соркиным бросков помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург" 16.05.2021
Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 16.05.2021
Экипаж Русинова занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга» 16.05.2021
На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 16.05.2021
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 16.05.2021
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 16.05.2021
"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании 16.05.2021
Россиянин Смаль выиграл гонку итальянской «Формулы-4» 16.05.2021
Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации 16.05.2021
В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции 16.05.2021
В ДНР обвинили украинских военных в обстреле района у линии отвода сил 16.05.2021
Бондарь выиграл "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки 16.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 16.05.2021
Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича 16.05.2021
Два человека погибли при обрушении в синагоге близ Иерусалима 16.05.2021
Видео: гол вратаря принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" 16.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 02:25
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как не перегреться в жару

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Повышенная температура воздуха на улице и в помещениях может негативно отразиться на состоянии здоровья, в первую очередь пожилых людей и детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, напомнив, что жара может спровоцировать обострение хронических заболеваний, иногда привести к перегреву организма и резкому ухудшению самочувствия.

Фото: iStock
В Роспотребнадзоре рассказали об использовании защитных масок в жару

Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют в жаркие дни ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки. Нужно носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в жаркие дни лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменив его рыбой или морепродуктами, снизить потребление копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. Для профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять до 1,5 литра жидкости в сутки. При этом нужно избегать газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также отказаться от энергетических и алкогольных напитков.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать на утреннее или вечернее время, когда жара спадает. В течение дня рекомендуется по возможности принимать прохладный душ.

Ранее в МЧС предупредили москвичей и гостей столицы о надвигающейся жаре. По данным Гидрометцентра РФ, в начале новой недели будет действительно довольно жарко - в понедельник в столице ожидают +28…+30, во вторник будет +26…+28 градусов, в среду +24…+26.

Июльская жара ждет россиян в ближайшие дни
Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

На заседании Совбеза генсек ООН назвал события в Газе "ужасающими"
В Кремле прокомментировали просьбу экс-советника Рейгана о гражданстве РФ
Старообрядцев привлекли для обучения военнослужащих выживанию в тайге
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19