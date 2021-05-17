В Роспотребнадзоре дали советы россиянам, как не перегреться в жару

Повышенная температура воздуха на улице и в помещениях может негативно отразиться на состоянии здоровья, в первую очередь пожилых людей и детей. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, напомнив, что жара может спровоцировать обострение хронических заболеваний, иногда привести к перегреву организма и резкому ухудшению самочувствия.

Чтобы этого не произошло, специалисты рекомендуют в жаркие дни ограничить пребывание на улице и снизить до минимума физические нагрузки. Нужно носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что в жаркие дни лучше отказаться от жирной еды, свести к минимуму потребление мяса, заменив его рыбой или морепродуктами, снизить потребление копченых, жареных и скоропортящихся продуктов. Для профилактики обезвоживания рекомендуется употреблять до 1,5 литра жидкости в сутки. При этом нужно избегать газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также отказаться от энергетических и алкогольных напитков.

Поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать на утреннее или вечернее время, когда жара спадает. В течение дня рекомендуется по возможности принимать прохладный душ.

Ранее в МЧС предупредили москвичей и гостей столицы о надвигающейся жаре. По данным Гидрометцентра РФ, в начале новой недели будет действительно довольно жарко - в понедельник в столице ожидают +28…+30, во вторник будет +26…+28 градусов, в среду +24…+26.