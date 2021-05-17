В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации россиян от клещевого энцефалита

С начала этого года более 1,6 миллиона человек привиты от клещевого энцефалита в России. Всего планируется вакцинировать более 2,7 миллиона граждан, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает оперативный мониторинг в связи с началом активности клещей. В настоящее время обращаемость к медикам пострадавших от укусов не превышает средних значений. Зарегистрированы единичные случаи заболевания инфекциями, передаваемыми клещами. Исследовано более 22,7 тысячи клещей.

Отмечается также, что в большинстве субъектов РФ проводится акарицидная обработка, работы проведены на территории более 58,5 тысячи гектаров. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округов проводятся акарицидные обработки крупного и мелкого рогатого скота.

Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия предупредила, что вирус клещевого энцефалита может передаваться человеку не только через укусы, но и при употреблении сырых молочных продуктов. Лидируют по степени риска козье молоко и сыр, коровье молоко также представляет опасность. "Если корову кусал клещ и в ее крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека", - уточнила специалист.