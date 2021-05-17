В Госдуму внесли законопроект, упрощающий банкротство юрлиц

Правительство внесло в Госдуму законопроект, призванный сократить сроки и издержки процедур банкротства юридических лиц. Документ, который позволит защитить интересы должника, разработало Минэкономразвития.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о целом виде теневого бизнеса, который эксплуатирует пробелы в законодательстве о банкротстве. По его словам, его участники научились использовать недостатки законодательства, чтобы избегать конфликта с законом и уводить деньги.

В законопроекте предусмотрены лишь две процедуры банкротства: реструктуризация долгов или ликвидация бизнеса. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что первый путь позволит восстановить хозяйственную деятельность и платежеспособность должника, а также сохранить рабочие места. В свою очередь ликвидация компании должна проходить как можно быстрее, а продажа активов должника - по ясным правилам.

В рамках новых правил предполагается создать новую аукционную систему, которая будет работать как платформа электронной коммерции.