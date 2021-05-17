Указ главы Республики Саха (Якутия) от 15 мая 2021 года № 1856 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)" изменения, изложив в следующей редакции:





"Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)

В соответствии с пунктом "у" части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Утвердить Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), согласно приложению № 1 к настоящему Указу.

2. Определить, что Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), действуют до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Утвердить перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции, согласно приложению № 2 к настоящему Указу.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.





Приложение № 1

Утверждены Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143





Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)





1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) (далее - Правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.2. В целях настоящих Правил под организациями понимаются юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

1.3. За нарушение настоящих Правил предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.





2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами

2.1. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Республики Саха (Якутия), обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при захоронении тел умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

3) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае заболевания членов семьи или лиц, совместно проживающих, острыми респираторными вирусными инфекциями с момента обращения за медицинской помощью до установления диагноза, но не более 14 календарных дней.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о такой самоизоляции;

4) соблюдать режим самоизоляции по месту проживания в случае контакта с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение 14 календарных дней со дня контакта.

Граждане, состоящие в трудовых отношениях, обязаны уведомить работодателей о такой самоизоляции.

2.2. Граждане, за исключением проживающих на территориях населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, на закрытых парковках, в лифтах, а также при посещении:

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия);

органов государственной власти и местного самоуправления;

зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения);

иных общественных мест и мест массового пребывания людей, а также на открытом воздухе при скоплении более 10 человек.

2.3. Неработающие граждане в возрасте старше 65 лет, а также неработающие граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

2.4. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, при осуществлении трудовой деятельности в очной форме обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

2.5. Работники организаций торговли и оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

2.6. Лица, прибывающие в Республику Саха (Якутия) всеми видами транспорта на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, обязаны обеспечить изоляцию сроком на 14 календарных дней со дня прибытия по месту назначения, определяемому работодателем.

2.7. Лица, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

2.8. Требования подпунктов 3, 4 пункта 2.1, пунктов 2.3, 2.6, подпунктов 6, 7 пункта 3.1, подпунктов 1, 2, 4 пункта 3.3 настоящих Правил не распространяется на граждан:

прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по истечении 42 дней от начала вакцинации;

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления.





3. Правила поведения, обязательные для исполнения организациями

3.1. Организации обязаны:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них);

2) предоставлять работникам средства индивидуальной защиты;

3) приостановить деятельность при угрозе безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории организации;

4) измерять температуру тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой или респираторными симптомами;

5) обеспечить соблюдение работниками, члены семей которых или лица, совместно проживающие с ними, заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, работниками, контактировавшими с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), режима самоизоляции по месту проживания путем перевода на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей, а при невозможности такого перевода предоставлять работникам ежегодные оплачиваемые отпуска или отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон в соответствии с трудовым законодательством;

6) обеспечить за счет собственных средств лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции на наличие РНК SARS-CoV2 (далее - метод ПЦР) или иммунохроматографическим методом на наличие антигена SARS-CoV2 (далее - метод ИХА) в отношении работников в возрасте старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, при привлечении таких граждан к осуществлению трудовой деятельности в очной форме;

7) допускать к осуществлению трудовой деятельности в очной форме граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА на момент выхода на работу;

8) обеспечить для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 2 к настоящему Указу, осуществляющих трудовую деятельность в очной форме, следующие условия:

исключение командировок;

внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование телефонной связи для передачи информации;

обеспечение участия в мероприятиях (совещание, коллективное собрание, иные коллективные мероприятия) с использованием средств видео-конференц-связи;

применение бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа;

9) проводить еженедельно генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.

Предприятия оптово-розничной торговли продовольственными товарами обязаны проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 08.00 ч. до 12.00 ч. с закрытием объектов;

10) соблюдать требования о приостановлении деятельности на территории Республики Саха (Якутия), установленные правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия);

11) представлять незамедлительно при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

3.2. Организации торговли и оказания бытовых услуг населению, чья деятельность не приостановлена правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия), обязаны обеспечить использование работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), не допускать обслуживание граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

3.3. Все работодатели, осуществляющие деятельность на территории Республики Саха (Якутия), обязаны:

1) обеспечить изоляцию лиц, прибывающих на сезонные и вахтовые работы на территорию Республики Саха (Якутия) из других субъектов Российской Федерации, и лиц, направляемых на сезонные и вахтовые работы, на срок 14 календарных дней и сообщать в отраслевое министерство или ведомство Республики Саха (Якутия) в течение 5 календарных дней со дня изоляции указанных лиц;

2) организовать за счет собственных средств встречу работников, прибывающих на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и направление их к месту изоляции на срок 14 календарных дней;

3) представлять уведомления в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) о прибывающих организованных группах работников за пять дней до прибытия;

4) при использовании вахтового метода работы:

организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности - на месте выполнения работ временные объекты изоляции для лиц, прибывающих на сезонные и вахтовые работы;

обеспечить медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней со дня размещения работников во временные объекты изоляции и за 2 дня до окончания срока изоляции обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА.

Работодатель вправе организовать проведение одновременного лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА и иммуноферментный анализ на наличие антител IgM и IgG (далее - ИФА) перед размещением работника во временный объект изоляции или в течение 5 дней со дня размещения.

В отношении лиц с отрицательным результатом исследования методом ПЦР или ИХА, наличием антител IgG (независимо от наличия или отсутствия антител IgM), при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19) допускается сокращение срока нахождения во временных объектах изоляции и направление к месту трудовой деятельности.

При отрицательном результате исследования методом ПЦР или ИХА, выявлении антител IgM и отсутствии антител IgG работодатель обязан применить комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с рекомендациями и разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).

5) обеспечить использование в административных и производственных помещениях средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками и иными лицами;

6) обеспечить дезинфекцию с кратностью обработки каждые 2 - 4 часа всех контактных поверхностей.

3.4. Индивидуальные перевозчики и организации, осуществляющие перевозку пассажиров, в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний обязаны:

1) обеспечить дезинфекцию салонов общественного транспорта после каждого рейса путем обработки салонов автобусов специальными средствами, по маршруту следования на остановочных пунктах проветривать салон пассажирского транспорта;

2) обеспечить водителей необходимыми средствами защиты и дезинфекции.





Приложение № 2

Утвержден Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143





Перечень групп заболеваний и состояний иммуносупрессии, требующих соблюдения обязательного режима самоизоляции

1. Хроническая сердечная недостаточность III - IV функционального класса, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (далее МКБ-10) по диагнозу I50.0.

2. Дыхательная недостаточность II - III степени, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам J96 - J96.9.

3. Хроническая почечная недостаточность с гемодиализным лечением (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу N 18.

4. Онкологические заболевания с получением курса химиотерапии (за исключением случаев выезда на процедуры), классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С96.

5. Сахарный диабет с получением инсулинозаместительной терапии, классифицируемый в соответствии с МКБ-10 по диагнозу E10.

6. Хронические онкогематологические заболевания, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - D48.

7. Состояние иммуносупрессии, вызванное трансплантацией органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

8. Хронические заболевания с инвалидностью I группы.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев







