Заседание Давосского форума перенесено на 2022 год

Специальное ежегодное заседание Всемирного экономического форума, запланированное на август 2021 года, не состоится. Об этом сообщается на сайте ВЭФ.

"К сожалению, трагические обстоятельства в мире, неустойчивая транспортная ситуация, разная скорость вакцинации и неизвестность в отношении новых штаммов (коронавируса - прим. "РГ") делают невозможным проведение глобальной встречи с участием лидеров бизнеса, правительств и гражданского общества в запланированном объеме", - отмечается в сообщении пресс-службы форума.

Мероприятие перенесено на первую половину 2022 года, точная дата будет известна позднее.

Предполагалось, что в мае 2021 года заседание пройдет в Сингапуре, затем дата проведения была передвинута на август.

В январе состоялась сессия онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021". В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин.