Белоусов поручил оценить риски роста цен для населения

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэкономразвития, Минсельхозу и Минпромторгу оценить риски роста цен на социально значимые товары для населения. Ведомства должны до 21 мая представить доклад в правительство.

"Ответственным ведомствам в срок до 21 мая необходимо представить в правительство прогноз на восемь недель по оценке влияния ценовой ситуации на мировом рынке на изменение цен на социально значимые товары внутри страны". - сообщили в пресс-службе правительства.

В начале мая участники совещания в правительстве заявили, что рост цен на продукты замедлился до 6,6% с 7,6% в марте. При этом отдельные позиции - яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар - еще требуют особого внимания.