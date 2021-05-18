Британцы посмеялись над своим кораблем, зашедшим в Черное море

Аудитория британской газеты Daily Mail с юмором отнеслась к заходу патрульного корабля ВМС Ее величества Trent в Черное море. В комментариях к новости об этом читатели удивляются, зачем надо было посылать туда корабль.

"Россия в состоянии уничтожить весь наш флот за несколько часов. Зачем мы рвемся туда, где нет наших интересов?", - спрашивает один из читателей.

Другой комментатор обратил внимание на то, что Trent - это патрульный корабль водоизмещением 2 тысячи тонн, предназначенный для прибрежных вод морей, его часто используют для контроля в зонах рыболовного промысла. "Зачем мы послали Trent в Черное море, мы что, ловим там селедку?", - интересуется читатель.

Также читатели предлагают отправить корабль в пролив Ла-Манш, чтобы сократить потоки мигрантов.