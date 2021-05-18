Центральный детский магазин в Москве опечатали из-за фанатов "Майора Грома"

Центральный детский магазин на Лубянке в Москве опечатали из-за нарушения профилактических мер по борьбе с коронавирусом - причиной стала воскресная встреча с актерами и создателями фильма "Майор Гром: Чумной доктор". На нее пришли несколько тысяч фанатов, образовавших столпотворение. Люди не соблюдали социальную дистанцию, у многих не было масок и перчаток.

Об этом во вторник сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что начали административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие - это АО "Лубянка-девелопмент".

18 мая в отношении компании применили временный запрет деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, уточнили в ведомстве. Материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы, который определит наказание для организаторов.

Среди нарушений, которые допустила компания - недостаточный контроль за ношением масок и перчаток, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, нехватка антисептиков и другие.