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18.05.2021 15:57
Рубрика: Происшествия

Экс-губернатор Белозерцев останется в СИЗО по делу о взяточничестве

Текст: Иван Петров

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и оставил под арестом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его, напомним, обвиняют в получении от представителей фармацевтического бизнеса взяток за содействие работе их компаний в регионе.

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"Постановлением суда срок содержания под стражей в отношении Белозерцева продлен на период до 20 августа 2021 года", - сообщает пресс-служба Басманного суда. Следователь в суде заявил, что основания для содержания экс-губернатора под стражей до сих пор не отпали. По данным СК России, бывший чиновник по-прежнему может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или помешать ходу расследования. Сам Белозерцев и его адвокаты, в свою очередь, настаивали на необоснованности этих доводов и просили суд переместить фигуранта под домашний арест.

Чуть ранее сегодня Басманный суд также до 20 августа продлил арест председателю совета директоров ГК "Биотэк" Борису Шпигелю. Ему вменяется дача взяток Ивану Белозерцеву.

По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля и связанных с ним лиц взятки более чем на 31 млн рублей. Деньги и ценности передавались через посредников. Они также находятся под следствием.

Происшествия Правосудие Следствие

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