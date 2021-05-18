Суд продлил на три месяца арест экс-сенатору Борису Шпигелю

Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца - до 20 августа - срок содержания под стражей главе компании "Биотэк" Борису Шпигелю. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

По ее словам, Шпигель по просьбе адвокатов участвовал в суде по видеоконференцсвязи. Бизнесмена и бывшего сенатора от Пензенской области обвиняют в даче взяток в особо крупном размере экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Сегодня же Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста самому Белозерцеву, а также супруге Бориса Шпигеля - Евгении и двум другим фигурантам дела.