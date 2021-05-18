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18.05.2021 17:05
Рубрика: Экономика

Где и для кого дешевле электричество: в Европе, США или России

Текст: Сергей Тихонов
Цены на электроэнергию в России - одни из самых низких в мире. Это подтверждается данными международных институтов, например, Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом заявили в Минэнерго после публикации исследования "Сообщества потребителей энергии", в котором утверждается, что цена электроэнергии для промышленных потребителей в России уже второй год подряд, начиная с 2019 года, превышает аналогичные показатели в США и ряде стран Евросоюза.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Минэнерго возразили, что оптовые цены для бизнеса сопоставимы с тарифами в других странах. В министерстве напомнили, что этой зимой в США из-за отключения электростанций при высоком спросе цены на электроэнергию взлетели в десятки раз, потребители получили счета на тысячи и миллионы долларов, а часть предприятий из-за этого разорилась. Для сравнения в Минэнерго привели оптовые цены на электроэнергию в некоторых странах за 2021 год:

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
За подключение электричества должникам придется заплатить

Норвегия: рост на 370% (с 10,6 доллара/МВтч в 2020 году до 49,8 доллара/МВтч в первом квартале 2021 года). Финляндия: рост на 82% (с 32,1 доллара/МВтч в 2020 году до 58,6 доллара/МВтч в первом квартале 2021 года). Латвия: рост на 65% (с 39 доллара/МВтч в 2020 году до 64,3 доллара/МВтч в первом квартале 2021 года).

Не отрицая факта рекордного роста цен на электроэнергию этой зимой в странах Европы и США, стоит все же разобраться, откуда берется такой рост и чем отличается ценообразование тарифов у нас и за границей.

"Общая масса бытовых потребителей в ЕС и США покупает электроэнергию на общих основаниях наравне с бизнесом и не имеет особых преференций", - говорит заместитель директора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства КПМГ в России и СНГ Сергей Роженко. Таким образом, цена кВтч электроэнергии за границей в квартире такая же, как в магазине у дома. В РФ, по оценкам КПМГ, в среднем население платит от трети до половины меньше, чем малый бизнес за счет установления льготного тарифа на передачу, а также освобождения от бремени инвестиционных надбавок рынка.

Роженко при этом отметил, что зарубежные рынки применяют прозрачную трехкомпонентную модель ценообразования и в явном виде выделяют расходы на производство, транспорт и специализированные налоги и сборы, такие как "зеленые" тарифы ВИЭ или адресная помощь социально незащищенным слоям населения. В РФ эти надбавки и дисконты зашиты внутри тарифов и не видны в явном виде участникам рынка, что снижает прозрачность и управляемость системы.

Последнее касается того, что называется перекрестным субсидированием. Именно его в исследовании "Сообщества потребителей энергии" называют одной из причин роста цен на электроэнергию для промышленности. Перекрестное субсидирование в России применяется только для оптовых покупателей электричества. Например, сдерживание тарифов на среднероссийском уровне для Дальнего Востока происходит за счет надбавок для потребителей Европейской части России и Урала.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
У российской электроэнергетики есть ответы на современные вызовы

Но даже с учетом этого в среднем цены на электроэнергию в РФ существенно ниже, чем в ЕС и соизмеримы с США, особенно таким газодобывающим штатом, как Техас. При этом Роженко подчеркнул, что наибольшие преимущества имеет российское население. Например, цена в РФ для населения - 47 долларов/МВтч против 334 долларов в Германии. Это же к определенной мере относится и к ценам малого и среднего бизнеса, хотя там разрыв снижается до 1,5-3 раз. Совсем по-другому обстоит дело с энергоемкими отраслями: цены для ряда предприятий химической, металлургической и алюминиевой промышленности в странах ЕС и США находятся в диапазоне 40-60 долларов/МВтч что соответствуют ценам в РФ.

"Тут кроется еще одно существенное отличие западных рынков - в наличие специального ценообразования для экспортно-ориентированных энергоемких отраслей", - говорит Роженко. Они частично или полностью освобождены от надбавок рынка, а также имеют сниженный тариф на передачу за счет "обратного перекрестного субсидирования", когда население и малый бизнес доплачивает за энергоемких потребителей. Например, в Германии до 20% потребителей рассчитываются по такой схеме. Таким образом, несмотря на то, что в целом в Германии цены выше, отдельные категории получают электроэнергию по цене соизмеримой с российской Сибирью, сказал Роженко.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго

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