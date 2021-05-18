Гендиректор "Магнита" рассказал о судьбе бренда "Дикси"

Магазины торговой сети "Дикси" продолжат работать под привычным брендом. Об этом заявил гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг.

"Мы планируем, что бизнес "Дикси" продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины - работать под существующим брендом", - сказал Дюннинг, слова которого приводит ТАСС. Ретейлер рассчитывает, что сделка поможет "Магниту" укрепить позиции на рынке в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее "Магнит" сообщил о достигнутом соглашении по покупке другой крупной розничной сети - "Дикси". По предварительной оценке, цена сделки составит 92,4 миллиарда рублей.