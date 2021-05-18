Глава Роспотребнадзора назвала возможный срок окончания пандемии

В России эпидемия коронавируса может закончиться в относительно короткое время при выполнении определенных условий. Специалисты обозначают возможные сроки завершения пандемии.

Как рассказала KP.Ru глава Роспотребнадзора Анна Попова, при проведении эпидемиологических расчетов используется определенная статистика. По словам руководителя ведомства, вакцинацию должны пройти 60 процентов взрослого населения России.

В качестве наглядного примера Анна Попова привела прошлогоднюю ситуацию с гриппом. Тогда впервые удалось привить от этой болезни 60 процентов россиян, что помогло избежать гриппа.

Глава Роспотребнадзора отмечает, что, если как можно раньше привить 60 процентов населения, "наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад".

Анна Попова назвала при этом не очень отдаленные сроки для возможного достижения такого результата. "Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень", - сказала она.

Напомним, ранее Анна Попова охарактеризовала COVID-19 как не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков. Это объясняется не самой высокой контагиозностью и длительным инкубационным периодом, который продолжается две недели и дает время для реакции и противодействия.