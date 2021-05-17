Анна Попова: Главная задача - пережить пандемию без локдауна

Главный санитарный врач России Анна Попова сформулировала задачу россиян на нынешнем этапе борьбы с коронавирусом, назвав его "не самым страшным вариантом из эпидемиологических рисков, которые могли возникнуть".

"Мы говорим о том, что задача, которая стоит перед нами - это эпидемия и пандемия, но без локдауна", - сказала глава Роспотребнадзора в ходе выступления на "Неделях профилактической медицины института общественного здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана". Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что на сегодняшний день понятно, что COVID-19 не самый страшный вариант реализации эпидемиологических рисков, так как у него не самая высокая контагиозность, длительный инкубационный период - две недели, который дает время для реакции и противодействия.