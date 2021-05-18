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HBO покажет российскую драму "Маша"

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    18.05.2021, 14:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Российская кинопродукция пользуется всё большим успехом за рубежом.

Фото: kinopoisk.ru
Ларс фон Триер начал работу над третьим сезоном своего "Королевства"

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу 1-2-3 Production, медиамагнат HBO приобрёл права на показ драмы Анастасии Пальчиковой "Маша".

Показ ленты с Анной Чиповской запланирован на октябрь этого года на канале HBO Central Europe. Её увидят в следующих странах: Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Болгария, Хорватия, Словения, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Молдавия.

Напомним, ранее онлайн-сервис Netflix купил права на показ российского кинокомикса "Майор Гром: Чумной Доктор" за рекордную сумму. Кстати, супергеройский фильм вышел в российский прокат в один день с Машей - 1 апреля.

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