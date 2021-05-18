Индия обновила антирекорд по числу смертей от COVID-19

Это стало рекордным показателем за все время пандемии. Всего же от коронавируса в стране скончались свыше 278 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в стране отмечено распространение "индийского штамма", который может быть опаснее других.

При этом общее количество заболевших в Индии идет на убыль. Если раньше ежесуточно выявляли порядка 300 тысяч новых инфицированных, то за последние сутки таковых обнаружено 263 тысячи.

В Индии продолжается активная прививочная кампания, только за последние сутки было вакцинировано 1,51 миллиона человек. Для вакцинации используются как вакцины индийского производства, так и поставляемый из России "Спутник V".