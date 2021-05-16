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16.05.2021 06:45
Рубрика: В мире

Вторую партию российской вакцины "Спутник V" доставили в Индию

Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад. Об этом сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.

Фото: AP Photo
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"Москва и Нью-Дели тесно взаимодействуют в области медицинских исследований, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также поддерживают активный, неполитизированный диалог в рамках таких международных платформ, как ВОЗ, Группа двадцати и БРИКС", - цитирует посла ТАСС.

Совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед, отметил дипломат.

Как ранее сообщала "РГ", первая партия российской вакцины прибыла в Хайдарабад первого мая. Разработанный российским Центром Гамалеи препарат получил разрешение на экстренное использование индийским регулятором еще в апреле. И в минувшую пятницу, 14 мая, в стране сделали первую прививку российской вакциной от коронавируса.

Индия сегодня занимает вторую строчку среди стран мира по числу заболевших коронавирусом. Диазног подтвержден у более чем 24 миллионов человек (24 372 907). Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости в стране и мире.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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