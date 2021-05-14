В Индии начали использовать российскую вакцину "Спутник V"

В Индии сделали первую прививку от коронавируса с помощью российского препарата "Спутник V". Как сообщает агентство PTI, первая доза вакцины была введена в городе Хайдарабад, столице штата Телангана, расположенного на юге Индии.

Первая партия импортированных доз вакцины "Спутник V" прибыла в Индию 1 мая. Разработанный российским Центром Гамалеи препарат получил разрешение на экстренное использование индийским регулятором еще в апреле. В четверг министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии сообщило, что российская вакцина будет доступна по всей стране с начала следующей недели.

Несмотря на то, что кампания вакцинации населения в Индии была расширена за счет включения лиц в возрастной группе от 18 до 44 лет, в стране наблюдается нехватка доз прививок. В Индии продолжают регистрировать более 300 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 и около 4000 смертей в сутки.