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Рубрика: В мире

РФПИ поставит в Индию вакцину "Спутник V" в рамках борьбы с COVID-19

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Российский фонд прямых инвестиций поставит в Индию вакцину "Спутник V" на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, первые дозы препарата ожидаются первого мая. Об этом глава фонда рассказал в интервью телеканалу CNN.

Фото: Gettyimages
Более 300 тысяч человек в сутки заболели коронавирусом в Индии

Отмечено, что Индия будет одним из ключевых производителей российского препарата от коронавируса. РФПИ уже заключил соглашения c ведущими фармацевтическими производителями страны - Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech. Предполагаемые объемы выпуска - более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год, пишет РИА Новости.

Напомним, 12 апреля стало известно, что Индия одобрила "Спутник V" для применения. До этого на ее территории прошли дополнительные клинические исследования препарата. Индия стала 60-й страной, в которой зарегистрировали российский препарат от коронавируса. Общее население стран, одобривших российский препарат, достигло трех миллиардов человек, отметили в ведомстве.

Страна в последнее время бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. В минувший понедельник, 26 апреля, Индия установила новый мировой антирекорд по росту числа суточных заражений - почти 353 тысячи человек. Согласно данным министерства здравоохранения страны, общее число заболевших COVID-19 за весь период пандемии превысило 17 миллионов человек. По этому показателю страна уступает только США, где к настоящему времени зафиксирован 31 миллион случаев заражения.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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