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18.05.2021 20:32
Рубрика: Власть

Вопросы председателю правительства

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(8458)
На прошлой неделе в Госдуме состоялся отчет правительства о результатах его деятельности за 2020 год. После доклада премьер-министра представители парламентских фракций задали ему ряд вопросов.

"Единая Россия" прежде всего подняла такую важную тему, как обеспечение доступности отдыха и путешествий внутри страны. Эта тема будет особенно актуальна в летний период, когда большинство россиян возьмут отпуска, но не смогут поехать за границу в традиционно популярные места отдыха из-за распространения там коронавируса. К сожалению, многие российские туроператоры, компании, занимающиеся перевозкой людей, отели, гостиницы и другие организации, работающие в сфере туризма, уже начали взвинчивать цены на свои услуги. Напомню, что для снижения издержек отдыхающих сегодня действует программа возмещения части затрат на турпоездки: ей воспользовались более миллиона человек, получив возврат в размере около 4 млрд рублей. Но мы считаем, что в дополнение к этому нужно принять и другие меры, обеспечивающие доступность путешествий по России для жителей нашей страны. Мы договорились о том, что в ближайшее время обсудим данный вопрос в Госдуме с представителями правительства, ответственными за туризм, и представителями регионов, где сосредоточена санаторно-курортная база.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Кроме того, "Единая Россия" предложила премьер-министру восстановить в полном объеме финансирование строительства онкологических и противотуберкулезных больниц, на которые сократилось выделение средств из-за пандемии. С нашей точки зрения, все 17 таких объектов должны быть достроены в установленные сроки, то есть в 2021 и в 2022 году. Михаил Мишустин поддержал нас в этом вопросе. На достройку объектов из бюджета выделят 2,7 млрд рублей.

Помимо этого, мы попросили председателя правительства изыскать дополнительные средства на оказание поддержки медицинским учреждениям, чья нагрузка удвоилась из-за ковида. Михаил Мишустин пообещал, что в 2021 году в дополнение к 25 млрд рублей, уже предусмотренным в системе обязательного медицинского страхования на медучреждения, будет выделено еще 25 млрд рублей федеральным организациям здравоохранения, взявшим на себя часть нагрузки региональных и муниципальных больниц и поликлиник.

Еще одна значимая тема, которую мы обсудили, - повышение доступности технических средств реабилитации для инвалидов. Сейчас доля отечественных средств реабилитации на российском рынке не так велика, с ростом курса доллара растут и цены на такие изделия. Более того, благодаря электронным сертификатам должна существенно упроститься процедура выдачи этих средств, а значит, возрастет и количество обращений по поводу их получения. Чтобы снизить риск невыполнения обязательств Фонда социального страхования перед людьми, мы договорились о дополнительном выделении ему 10 млрд рублей из резервного фонда на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Наконец, нами был задан вопрос о ходе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По словам председателя правительства, в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" до 2024 года должно быть расселено более полумиллиона человек из квартир общей площадью свыше 9 млн квадратных метров. На сегодняшний день 186 тысяч человек уже получили новое жилье, в 2021 году планируется переселить еще 130 тысяч. Мы обязательно продолжим контролировать ход реализации этого проекта и одновременно планируем начать обсуждение вопроса расселения людей из зданий дореволюционной постройки и из панельных домов, построенных во второй половине XX века.

Власть Работа власти Внутренняя политика Отчет Михаила Мишустина в Госдуме Колонка Андрея Исаева

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