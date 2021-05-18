Как мошенники обманывают покупателей на сайтах продаж автомобилей

В интернете немало популярных сайтов с объявлениями о продаже подержанных автомобилей. Среди добросовестных продавцов встречаются и мошенники, размещающие фейковые фотографии и описания.

Чаще всего за такими объявлениями скрываются перекупщики: они пытаются занизить цену в программе мониторинга. Несколько десятков таких объявлений с заниженной ценой на схожие автомобили с небольшим пробегом и в хорошем состоянии приводят к тому, что общая картина рынка меняется. Программы мониторинга выдают ошибочные отчеты, пишет aif.ru.

В результате неопытные продавцы, выставляющие объявления, ориентируются на более низкую цену и оценивают свой автомобиль дешевле, чем он стоит. Перекупщики, имеющие доступ к платным сервисам, находят эти объявления первыми и выкупают машины по заниженной цене.

Однако фейковыми объявлениями пользуются не только мошенники, но и вполне солидные продавцы. Покупатель выбирает понравившийся автомобиль на сайте, договаривается о встрече, а когда приезжает в салон, то оказывается, что машина уже продана или забронирована. Продавец предлагает выбрать схожий вариант из того, что "есть в наличии". Как правило, эти предложения будут дороже того, что было указано в объявлении первоначально.

Распространенный вариант мошенничества - требование прислать задаток за понравившийся автомобиль. Покупатель перечисляет небольшую сумму продавцу, договаривается о встрече, а затем мошенник перестает выходить на связь, телефон его блокируется. Такие объявления - изначально фейковые, в большинстве случаев этих машин вообще не существует.

Как отличить настоящее объявление от фейкового? Первый признак - слишком привлекательная цена. На стоимость ниже рыночной покупатели реагируют гораздо активнее.

Посмотрите, указан ли в объявлении VIN и номер машины. Если нет, то автомобиль невозможно идентифицировать, есть вероятность, что это мошенники. Также по косвенным признакам - другому городу, времени года на фото - можно судить о том, что снимки могли быть просто скачаны из интернета.

Если продавец начинает путаться в ответах - о пробеге, замене масла, марке шин или объеме двигателя - скорее всего, он понятия не имеет о том, что якобы выставил на продажу. Реальные автовладельцы знают о своих машинах практически все.