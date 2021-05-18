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18.05.2021 07:32
Рубрика: Общество

Кардиолог предупредил о необходимости сдачи одного анализа

Текст: Оксана Грибанова

Вопреки распространенному мнению, не весь холестерин в организм человека поступает с едой. На самом деле большая его часть (примерно 75 процентов) естественным образом вырабатывается печенью. А уже остальные 25 процентов мы получаем из еды.

Фото: iStock
Названы детали, указывающие на высокий уровень холестерина

Ежегодно в мире высокий уровень холестерина ведет к 2,6 миллионам смертей, предупредил кардиолог Мурад Бектемиров. По данным ученых, процесс накопления холестерина в артериях может начаться в раннем возрасте. Поэтому специалисты советуют людям старше 20 лет проверять уровень холестерина каждые пять лет.

"Лучше всего сдать анализ, называемый "липидный профиль", перед которым нужно воздерживаться от еды и напитков в течение 9-12 часов, чтобы получить информацию об общем уровне холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридах", - отметил кардиолог.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о связи ограничения количества сладкого и жирного в рационе с уменьшением уровня холестерина.

Есть совсем простой способ улучшения ситуации, пояснила автор книги "Обман веществ". В частности, надо с утра пить теплую воду - более 40 градусов.

Наука Общество Здоровье

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