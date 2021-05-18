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18.05.2021 12:37
Рубрика: Российский автопром

Lada Granta с мотором от Largus: стартовали продажи

Текст: Валерий Карташов

Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж Lada Granta с новым мотором ВАЗ-11182, который прозвали бензиновым "дизелем".

Фото: скриншот с youtube.com
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Данный 90-сильный агрегат пришёл на смену 87-сильному ВАЗ-11189. Впервые модернизированный "восьмиклапанник" появился на рестайлинговом Lada Largus, серийный выпуск которого стартовал в феврале 2021 года.

В 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый двигатель вазовцы внедрили 48 оригинальных деталей. Мотор получил обновлённую шатунно-поршневую группу, иной коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений.

Главное - 80% мощности "атмосферника" доступны уже на 1300 оборотах в минуту. При этом крутящий момент достигает 143 Нм.

Отмечается, что такие характеристики позволяют уменьшить расход топлива (в среднем потребляет 7,5 литров 92-го бензина на 100 км) и снизить частоту переключений передач.

Помимо этого, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90000 километров. Также на 25% увеличился ресурс, а разгон до 100 км/ч сократился на 0,4 секунды.

Lada Granta с ВАЗ-11182 доступна во всех комплектациях и типах кузова. Цены стартуют от 519 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada