Lada Granta с мотором от Largus: стартовали продажи

Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж Lada Granta с новым мотором ВАЗ-11182, который прозвали бензиновым "дизелем".

Данный 90-сильный агрегат пришёл на смену 87-сильному ВАЗ-11189. Впервые модернизированный "восьмиклапанник" появился на рестайлинговом Lada Largus, серийный выпуск которого стартовал в феврале 2021 года.

В 1,6-литровый 8-клапанный бензиновый двигатель вазовцы внедрили 48 оригинальных деталей. Мотор получил обновлённую шатунно-поршневую группу, иной коленвал, газораспределительный механизм и ряд других изменений.

Главное - 80% мощности "атмосферника" доступны уже на 1300 оборотах в минуту. При этом крутящий момент достигает 143 Нм.

Отмечается, что такие характеристики позволяют уменьшить расход топлива (в среднем потребляет 7,5 литров 92-го бензина на 100 км) и снизить частоту переключений передач.

Помимо этого, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90000 километров. Также на 25% увеличился ресурс, а разгон до 100 км/ч сократился на 0,4 секунды.

Lada Granta с ВАЗ-11182 доступна во всех комплектациях и типах кузова. Цены стартуют от 519 900 рублей.