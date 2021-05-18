МИД: РФ и Судан контактируют по соглашению о военной базе на Красном море

Москва и Хартум продолжают обсуждать вопрос размещения базы ВМС РФ в Порт-Судане на Красном море, заявил 18 мая замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. По его словам, заинтересованность в этом вопросе есть у обеих сторон.

На вопрос, почему соглашение о создании российской базы до сих пор не ратифицировано, Богданов ответил, что "не ратифицируют, потому что у суданцев, я так понимаю, парламент ещё не работает​​​. Контакты идут, была проявлена взаимная заинтересованность в обсуждении этого проекта, он очень важный для обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе. Есть интерес с обеих сторон".

О планах по созданию российской военно-морской базы в заливе Фламинго в районе города Порт-Судан на побережье Красного моря стало известно в ноябре 2020 года. Согласно изначальным сведениям, размеры базы будут относительно небольшими, рассчитанными на одновременный заход не более четырех кораблей, а максимальная численность российского личного состава на базе не должна превышать 300 человек.

Однако в апреле панарабский телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источники в Хартуме, что власти Судана приостанавливают соглашение о создании базы, поскольку договоренность о ее появлении была с администрацией свергнутого президента Омара аль-Башира, а не с нынешними властями. Однако затем посольство РФ в Хартуме заявило, что информация о приостановке соглашения не соответствует действительности.

По некоторым сведениям, на середину мая был намечен визит в Хартум одного из замминистра обороны РФ.

В то же время Судан, который считается одним из лучших на континенте регионов для вхождения в Африку, привлекает внимание многих стран и объединений, в том числе США, Евросоюза, Китая, Турции. Например, в начале мая Судан посетила делегация Конгресса США во главе с членом комитета по международным отношениям американского Сената сенатором Кристофером Кунцем в сопровождении сенатора Криса Ван Холлен.

После переговоров с министром финансов Судана сенатор Кунц сделал заявление для прессы, в котором отметил, что его визит подтверждает обязательство Вашингтона выделить 700 миллионов долларов Хартуму на помощь в развитии. Также Кунц отметил, что будет предоставлена дополнительная поддержка для укрепления стабильности, безопасности и мира.

Как сообщает суданское новостное агентство SUNA, визит направлен на укрепление стратегических и экономических отношений, а также сотрудничества между двумя странами.