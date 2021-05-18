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18.05.2021 07:57
Рубрика: Digital

Минцифры разработает концепцию для доступа к госданным

Текст: Алексей Любовецкий

Минцифры разработает концепцию регулирования доступа разработчиков к наборам госданных, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Первый вариант документа уже обсудили участники экспертной сессии по искусственному интеллекту АНО "Цифровая экономика".

Фото: iStock
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"Возможность создать единую фабрику данных делает государство уникальным оператором, который имеет в своем распоряжении практически неограниченное количество датасетов и их комбинаций. Такие базы представляют интерес для бизнеса, который выстраивает маркетинговые коммуникации и планы развития, опираясь на аналитику датасетов", - объяснил Чернышенко. По его словам, внедрение искусственного интеллекта будет способствовать увеличению производительности предприятий и ускорит цифровую трансформацию.

Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что работа с персональными данными требует строгого порядка и призвал операторов при формировании наборов в первую очередь обеспечивать невозможность персонификации.

Над разработкой единых принципов доступа к государственным датасетам Минцифры работает совместно с Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" нацпрограммы "Цифровая экономика". Предполагается, что доступ к датасетам, содержащим общедоступную информацию, будет осуществляться на безвозмездной основе.

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