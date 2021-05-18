Минпромторг: В заморозке цен на минеральные удобрения нет необходимости

Минпромторг не видит необходимости в заморозке или жестком регулировании цен на минеральные удобрения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Сейчас Минпромторг и Минэкономразвития разработали модель прогноза цен на удобрения. Она предусматривает и расчет доступности этой продукции на внутреннем рынке.

"В случае фиксации взрывного (или необоснованного) роста цен на минеральные удобрения правительством РФ будут применены соответствующие меры реагирования", - подчеркнули в Минпромторге.

ФАС провела проверку в ряде регионов, по результатам которой фактов необоснованного роста цен на удобрения выявлено не было, добавили в министерстве.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в 2020 году был зафиксирован рост цен на минеральные удобрения (10-41% по разным составляющим), который продолжился и в 2021 году.

При этом глава Минсельхоза исключил возможность дефицита минудобрений. "Надеюсь, что в 2021 году мы достигнем показателя 55 килограммов на один гектар пашни. Это выше, чем в прошлом году", - отметил министр во время доклада в Кремле.

При этом необходимым объемом считается показатель в 80 килограммов на гектар, ведомство надеется достичь такого результата к 2025 году.