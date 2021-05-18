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18.05.2021,  
05:58
Текст:  Николай Грищенко

Названа стоимость строительства нового российского авианосца

Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Новый российский авианосец, водоизмещением 70-80 тысяч тонн, может обойтись российскому оборонному бюджету в 500 миллиардов рублей. Тем не менее корабль будет дешевле авианосцев США с водоизмещением в 110 тысяч тонн. Об этом заявил РИА Новости член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов.

Фото: Сергей Михеев
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Однако стоимость создания российского авианесущего корабля может варьироваться в процессе строительства, так как при реализации столь масштабных проектов существует вероятность удорожания. "Мы можем ошибиться на 10-20 процентов, но не в разы. Иначе уйдем в долгострой на многие годы", - считает Владимир Поспелов.

Кроме того, по его мнению, ВМФ России потребуется не один, а три авианосца, и новый палубный истребитель-бомбардировщик.

Отметим, что российские конструкторские бюро разработали несколько проектов авианосцев.

Проект "Шторм", Крыловского государственного научно-исследовательского центра, предполагает корабль длиной более 300 и высотой 65 метров. Водоизмещение - 80 тысяч тонн. Четыре ядерных реактора мощностью 305 мегаватт каждый, должны будут разогнать корабль до 28 узлов. Авианосец будет нести около 70 самолетов и вертолетов. Кроме того, в его арсенал войдут противокорабельная ракета "Циркон" и "Калибр".

Проект авианосца "Варан", разработанный в Невском проектно-конструкторском бюро, предполагает постройку корабля водоизмещением в 45 тысяч тонн. Благодаря эффективному использованию палубного пространства корабль способен разместить 50 самолетов, 20 дронов и шесть вертолетов. Примерные размеры авианосца - 250 на 65 метров, скорость - 26 узлов.

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