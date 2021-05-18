Небесный тихоход: списанный автобус стал фуникулером в горах

Нехватка материальных ресурсов, особенно, денег, вкупе с народной изобретательностью всегда дают поразительные результаты. Чего только не придумают люди для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь и сделать ее чуть комфортнее и безопаснее, что только не смастерят из того, что есть под рукой...

Герои Сети на этой неделе - жители высокогорной деревеньки в Непале, отрезанные от остального мира глубоким ущельем. Чтобы как-то выбираться в ближайший город и возвращаться с покупками назад, им пришлось самостоятельно построить канатную дорогу. На полноценный мост, видимо, не хватило ни средств, ни инженерных знаний.

Вкопали столбы над обрывом, натянули трос, а вместо кабинки использовали недавно списанный в утиль автобус. И удобно, и относительно безопасно. Да и сам привычный салон автобуса, годами возивший селян, успокаивает тех, кто высоты боится.

И все равно выглядит страшновато, согласитесь? В ту минуту, за которую старенький автобус медленно проходит середину ущелья, какие только мысли в голову не придут...