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18.05.2021 12:42
Рубрика: Digital

НКЦКИ: Россия не атаковала систему американских нефтепроводов

Текст: Иван Егоров

Как заявил на пресс-коференции в Москве заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, Россия не имеет отношения к атаке на систему нефтепродуктопроводов США Colonial Pipeline. По его мнению, это чисто коммерческая история, к которой причастна международная группировка хакеров-вымогателей.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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По словам замглавы центра кибербезопасности, уже сейчас ясно, куда ведут следы. "Это была чисто коммерческая организация, которая занималась выколачиванием денег", - сказал представитель центра кибербезопасности. По его данным, хакеры использовали вирус-шифровальщик, созданный на основе трех вирусов 2019-2020 годов и доработанный. Как считает российский эксперт, он был занесен во внутреннюю систему, кем-то из сотрудников компании, которые нарушили правила информационной безопасности. После чего американская компания была вынуждена заплатить вымогателям деньги, а президент США почему-то заявил, что следы этой интернациональной группировки ведут почему-то в Россию. Как отметил замдиректора НКЦКИ, подобные примеры показывают, как на самом деле рождаются огульные обвинения в адрес России. Национальный центр кибербезопасности был создан в 2018 году приказом директора ФСБ России Александра Бортникова.

Digital Технологии Власть Безопасность Спецслужбы Правительство ФСБ Россия и США

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