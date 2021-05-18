НКЦКИ: Россия не атаковала систему американских нефтепроводов

Как заявил на пресс-коференции в Москве заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, Россия не имеет отношения к атаке на систему нефтепродуктопроводов США Colonial Pipeline. По его мнению, это чисто коммерческая история, к которой причастна международная группировка хакеров-вымогателей.

По словам замглавы центра кибербезопасности, уже сейчас ясно, куда ведут следы. "Это была чисто коммерческая организация, которая занималась выколачиванием денег", - сказал представитель центра кибербезопасности. По его данным, хакеры использовали вирус-шифровальщик, созданный на основе трех вирусов 2019-2020 годов и доработанный. Как считает российский эксперт, он был занесен во внутреннюю систему, кем-то из сотрудников компании, которые нарушили правила информационной безопасности. После чего американская компания была вынуждена заплатить вымогателям деньги, а президент США почему-то заявил, что следы этой интернациональной группировки ведут почему-то в Россию. Как отметил замдиректора НКЦКИ, подобные примеры показывают, как на самом деле рождаются огульные обвинения в адрес России. Национальный центр кибербезопасности был создан в 2018 году приказом директора ФСБ России Александра Бортникова.