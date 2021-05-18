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18 мая 2021 г.

Распоряжение губернатора Омской области от 18 мая 2021 года № 60-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) пункт 9.1 изложить в следующей редакции:

"9.1. В образовательных организациях, учреждениях культуры в сфере культурно-досуговой Деятельности, учреждениях физической культуры и спорта запрещается проведение праздничных мероприятий с совместным участием двух и более групп лиц (групповых ячеек, классов, групп, отрядов и объединений иных форм), а также праздничных мероприятий с привлечением лиц из иных организаций, за исключением праздничного мероприятия, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В образовательных организациях праздничное мероприятие "Последний звонок" для выпускников 9-х, 11-х классов может проводиться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических Требований на открытом воздухе при одновременном участии обучающихся (не более 120), родителей (законных представителей) (не более 2 с одним обучающимся), педагогических работников.";

2) пункт 19 исключить.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков



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