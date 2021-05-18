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18.05.2021 13:27
Рубрика: Происшествия

Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признан законным

Текст: Иван Петров
Решение следственных органов об отказе в возбуждении уголовного дела после госпитализации блогера Алексея Навального признано законным. Соответствующее решение во вторник принял Второй западный окружной военный суд. Вернее, он утвердил решение нижестоящего военного суда. "Оставить без изменения решение 235-го гарнизонного военного суда. Апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья Второго западного окружного военного суда Владимир Краснов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоит отметить, что сам блогер, отбывающий в настоящее время наказание в колонии во Владимирской области, отказался участвовать 18 мая в судебном заседании даже по видеосвязи. Его адвокаты на заседании также не присутствовали.

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Прокурор, выступая в суде, попросил отклонить апелляционную жалобу. По его словам, поданное соратниками Навального в Главное следственное управление Следственного комитета РФ заявление данных о наличии в действиях сотрудников ФСБ признаков какого-либо преступления не содержало.

Прокурор также напомнил, что по факту экстренной госпитализации Навального проводилась проверка транспортной полицией. И в ходе нее были отработаны все версии.

Заявление с просьбой о возбуждении дела было подано военным следователям после видеоролика Навального, в котором он свою госпитализацию связал с отравлением и обвинил в этом неких сотрудников ФСБ. Представители ГВСУ признаков преступления не нашли.

После этого соратники Навального обратились в суд, пожаловавшись на якобы бездействие следователя. 235-й гарнизонный военный суд отклонил эту жалобу. А теперь это решение признал законным и вышестоящий окружной военный суд.

Напомним, Алексея Навального в августе 2020 года госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете по пути из Томска. По итогам всесторонних медицинских обследований омские врачи поставили диагноз - нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

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