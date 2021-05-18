Отказ в возбуждении дела после госпитализации Навального признан законным

Стоит отметить, что сам блогер, отбывающий в настоящее время наказание в колонии во Владимирской области, отказался участвовать 18 мая в судебном заседании даже по видеосвязи. Его адвокаты на заседании также не присутствовали.

Прокурор, выступая в суде, попросил отклонить апелляционную жалобу. По его словам, поданное соратниками Навального в Главное следственное управление Следственного комитета РФ заявление данных о наличии в действиях сотрудников ФСБ признаков какого-либо преступления не содержало.

Прокурор также напомнил, что по факту экстренной госпитализации Навального проводилась проверка транспортной полицией. И в ходе нее были отработаны все версии.

Заявление с просьбой о возбуждении дела было подано военным следователям после видеоролика Навального, в котором он свою госпитализацию связал с отравлением и обвинил в этом неких сотрудников ФСБ. Представители ГВСУ признаков преступления не нашли.

После этого соратники Навального обратились в суд, пожаловавшись на якобы бездействие следователя. 235-й гарнизонный военный суд отклонил эту жалобу. А теперь это решение признал законным и вышестоящий окружной военный суд.

Напомним, Алексея Навального в августе 2020 года госпитализировали в Омске после того, как он почувствовал недомогание в самолете по пути из Томска. По итогам всесторонних медицинских обследований омские врачи поставили диагноз - нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.