Плавучие аэродромы: какие авианосцы могут построить для ВМФ России

Сейчас в составе отечественного ВМФ только один корабль подобного класса - тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году. Это достаточно мощная боевая единица. Его водоизмещение 60 тысяч тонн, максимальная дальность плавания - 8417 миль (более 15 тысяч километров). Корабль может нести на борту истребители Су-33, штурмовики Су-25К, вертолеты Ка-27/Ка-29 и новейшие Ка-52К. Авианесущий крейсер имеет очень сильное оборонительное вооружение. Оно состоит из противокорабельных крылатых ракет "Гранит", противовоздушных комплексов "Кинжал" и "Кортик". "Адмирал Кузнецов" в ремонте, после которого он сможет прослужить еще не менее 20 лет. Однако эксперты давно говорят о том, что этот авианесущий крейсер морально устарел. На смену ему должны прийти настоящие авианосцы нового поколения.

О том, каким должен быть российский авианосец будущего и какова его цена, информагентству РИА Новости рассказал член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов. Приблизительная цена строительства не маленькая - около 500 миллиардов рублей. Постройка головного атомного авианосца займет 10 лет. Всего же ВМФ должны иметь не менее трех авианесущих кораблей.

Проблема в том, что в стране нет ни одного судостроительного предприятия, способного осуществить закладку и постройку корабля водоизмещением 80 тысяч тонн - таков этот показатель у перспективного авианосца. В будущем это станет возможным на дальневосточном комплексе "Звезда" в Большом Камне, но он сам еще в стадии строительства. "Севмаш", который мог бы потянуть этот проект, полностью загружен строительством больших подводных лодок.

С другой стороны, почему надо начинать сразу с большого и очень дорогого атомного авианосца? Не секрет, что существуют концепт-проекты трех авианесущих кораблей - двух тяжелых атомных и одного легкого неатомного. Их макеты демонстрировались в 2019 году на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге и военно-техническом форуме "Армия-2019".

Невское проектно-конструкторское бюро демонстрировало модель перспективного атомного авианосца проекта 11430Э "Ламантин", что стало сенсацией салона в Санкт-Петербурге. Он должен обеспечить базирование и боевое применение достаточно мощной авиагруппы, состоящей из 60 летательных аппаратов, включающей самолеты, вертолеты и различные беспилотники. Водоизмещение "Ламантина" около 90 тысяч тонн, длина - 350 метров, скорость полного хода около 30 узлов, автономность - 120 суток.

Макет авианосца проекта "Шторм". Фото: Александр Емельяненков/РГ

Крыловский государственный научный центр также разработал концепт-проект схожего по параметрам атомного авианосца "Шторм". Но гораздо интереснее проект легкого неатомного авианосца "Шторм-КМ", разработанного также в Крыловском центре в Санкт-Петербурге.

Оригинальная компоновка корпуса позволила сделать огромную палубу и разместить на авианосце полным водоизмещением всего 44 тысячи тонн до 46 летательных аппаратов, включая тяжелые и легкие истребители, различные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного дозора. Для сравнения - на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн предусмотрено размещение 50 самолетов и вертолетов. В реальности их всегда было меньше.

Фото: Сергей Птичкин/ РГ

"Шторм-КМ" имеет несколько электромеханических катапульт. Они во много раз легче, меньше по габаритам и гораздо дешевле, чем те, что стоят на современных американских плавучих аэродромах, а по эффективности ни в чем им не уступают.

При относительно небольшом для плавучих аэродромов водоизмещении корабль обладает главным оружием авианосца - сбалансированным авиакрылом.

Оригинальная форма корпуса позволила значительно улучшить мореходность и снизить сопротивление движению на 20%. Это настоящий прорыв. Ведь даже снижение сопротивления воды на 5% считается хорошим достижением.

Дальность его плавания 8000 миль, автономность - 60 суток. Легкий авианосец имеет мощную противовоздушную, противоторпедную и противолодочную защиту.

Командованию ВМФ есть из чего выбирать. И логично было бы начинать создание авианосного флота России не с тяжелых, дорогих и достаточно сложных в обслуживании атомных кораблей, а с легкого, более дешевого, но сильного по всем параметрам "Шторма-КМ".