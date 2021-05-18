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18.05.2021,  
10:59
Текст:  Светлана Цыганкова

ВПК оценит целесообразность строительства нового авианосца

Авианосец "Адмирал Кузнецов" Фото: Минобороны РФ Авианосец "Адмирал Кузнецов" Фото: Минобороны РФ
Авианосец "Адмирал Кузнецов" Фото: Минобороны РФ

Военно-промышленная комиссия России оценит целесообразность планов по строительству новых авианосцев для Военно-морского флота РФ и включения их в готовящуюся программу вооружения на 2024-2033 годы. Аванпроект будущего авианосца уже есть.

Фото: U.S. Goverment/Wikimedia.org
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Об этом РИА Новости сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов, особо отметив, что нужно оценивать и стоимость авианосцев. Член коллегии ВПК добавил, что для ВМФ нужны три подобных корабля - головной и два серийных.

Что касается самого строительства, то Россия располагает нужными технологиями. Одна из основных - ядерные энергетические установки необходимой мощности. Но отдельные все же придется доработать, это системы взлета и посадки летательных аппаратов. А еще необходим перспективный палубный корабельный истребитель, который сможет нести современное вооружение.

На сегодняшний день ВМФ России располагает всего одним тяжелым авианесущим крейсером - "Адмирал Кузнецов", он приписан к Северному флоту. И сейчас находится на ремонте и модернизации.

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