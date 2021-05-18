ВПК оценит целесообразность строительства нового авианосца

Военно-промышленная комиссия России оценит целесообразность планов по строительству новых авианосцев для Военно-морского флота РФ и включения их в готовящуюся программу вооружения на 2024-2033 годы. Аванпроект будущего авианосца уже есть.

Об этом РИА Новости сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, член Морской коллегии при правительстве России Владимир Поспелов, особо отметив, что нужно оценивать и стоимость авианосцев. Член коллегии ВПК добавил, что для ВМФ нужны три подобных корабля - головной и два серийных.

Что касается самого строительства, то Россия располагает нужными технологиями. Одна из основных - ядерные энергетические установки необходимой мощности. Но отдельные все же придется доработать, это системы взлета и посадки летательных аппаратов. А еще необходим перспективный палубный корабельный истребитель, который сможет нести современное вооружение.

На сегодняшний день ВМФ России располагает всего одним тяжелым авианесущим крейсером - "Адмирал Кузнецов", он приписан к Северному флоту. И сейчас находится на ремонте и модернизации.