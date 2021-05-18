Президент Мексики поздравил "Мисс Вселенную" с победой

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал триумфом победу жительницы штата Чиуауа Андреа Месу на конкурсе "Мисс Вселенная-2021".
"Мексиканка победила других женщин из братских стран, женщин красивых, умных, но Андреа - самая красивая, и нам очень, очень приятно", - сказал политик.
Меса - программист по образованию. Она сотрудничает с организациями, которые ведут борьбу с насилием в отношении женщин. Также помогает различным благотворительным фондам, собирающим средства в поддержку жителей наименее обеспеченных регионов Мексики.
Финал конкурса красоты прошел в американском штате Флорида. Третье место заняла представительница Перу Яник Масета, второй стала бразильянка Жулия Гама. В жюри были исключительно женщины, пишет ТАСС.
WHO ARE YOU? #missuniverse pic.twitter.com/WFPhNz4zO6— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021