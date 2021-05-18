Псаки: Белый дом не намерен вводить паспорта привитых от COVID-19

Власти не намерены внедрять в США так называемые ковидные паспорта. Об этом заявили в Белом доме, комментируя принятое Центрами по контролю и профилактике заболеваний решение разрешить привитым от COVID-10 американцам не носить защитные маски даже в помещениях.

"Это не поменяло наши взгляды. Федеральное правительство не будет брать на себя эту роль (внедрять паспорта вакцинации). Частный сектор может это делать. Именно для них это было бы уместно", - цитрует ТАСС пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что в стране за достаточно короткий промежуток времени удалось привить огромное количество людей и можно переходить к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса.