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18.05.2021 21:06
Рубрика: Власть

Путин: Россия нацелена на укрепление контактов с Боснией и Герцеговиной

Текст: Александр Борисов

Важное место в российской политике на Балканах отводится развитию отношений с Боснией и Герцеговиной (БиГ). Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот новыми послами в Кремле.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мы нацелены активно содействовать дальнейшему укреплению двусторонних контактов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, - подчеркнул российский лидер. - Как государство - гарант заключённого 25 лет назад Мирного соглашения Россия выступает за неукоснительное соблюдение Дейтонских принципов урегулирования при уважении суверенитета и территориальной целостности БиГ. Полагаем, что это является неотъемлемым условием для строительства по-настоящему современной и демократической Боснии и Герцеговины".

Между тем в преддверии данного мероприятия посол Боснии и Герцеговины в Москве Желько Самарджия в интервью "Российской газете" указал на то, что Москва играет исключительно конструктивную роль на Балканах, пытается расширить свое экономическое присутствие в регионе. Дипломат также отметил тот факт, что любые западные попытки навязать мнение о наличии какого-либо здесь негативного влияния РФ являются не более чем обычной пропагандой.

"Босния и Герцеговина заинтересована в привлечении инвестиций из РФ, - констатировал он. - При этом хорошо известно, что Москва выступает одним из гарантов Дейтонских мирных соглашений, обеспечивающих мир в нашей стране. В декабре 2020 года в ходе пресс-конференции в Восточном Сараево глава российского МИД Сергей Лавров призвал к неукоснительному соблюдению основополагающих дейтонских постулатов, подразумевающих решение всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем исключительно через взаимоуважительный внутриполитический диалог, поиск баланса интересов, компромиссов и консенсуса при полном соблюдении принципов невмешательства извне в боснийские дела. Это демонстрирует корректное и уважительное отношение Москвы ко всем участникам внутрибоснийского диалога".

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