Путин: Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса

Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Первые три - это "Спутник V" (НИЦ имени Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Напомним, ранее президент оценил ситуацию с прививками в России как хорошую. "Ситуация в стране, по оценкам специалистов, стабильна, - сказал глава государства во время выступления в Сочи 10 мая. - Поэтому нам нужно продолжать и активно тестироваться, и вакцинироваться. Вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем - ее последствия". По его словам, вакцину получили 21,5 млн россиян.