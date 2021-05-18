Путин встретится с президентом Киргизии 24 мая

Президент России Владимир Путин назвал дату и место запланированной встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Она состоится 24 мая в Сочи, заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле.

Президент также обозначил темы предстоящего разговора - дальнейшее развитие сотрудничества в экономической, военной, культурной и других областях.

"Россия и Киргизия успешно взаимодействуют в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях. Сообща содействуем развитию евразийской интеграции. Проведем предметный разговор по всем этим темам", - сказал он.

Путин подчеркнул, что две страны связывает общая история, взаимное доверие и уважение друг к другу.