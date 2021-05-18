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Рубрика: Происшествия

Не игрушки

Центральный детский магазин на Лубянке опечатали из-за ковидных нарушений
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 107(8458)
Многих посетителей Центрального детского магазина в Москве вчера ждало разочарование - вместо изобилия детских товаров и развлечений их встретили опечатанные двери, подход к которым преграждала сигнальная красно-белая лента. Торговый центр опечатали из-за нарушения профилактических мер по борьбе с коронавирусом - причиной стала воскресная встреча с актерами и создателями фильма "Майор Гром: Чумной доктор".

На нее, напомним, пришли несколько тысяч фанатов, образовавших столпотворение, - в очередь они начали выстраиваться еще с утра. Люди не соблюдали социальную дистанцию, у многих не было масок и перчаток. О решении временно закрыть магазин сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Там рассказали, что начали административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие, - юридически это АО "Лубянка-девелопмент". В отношении компании применили временный запрет деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Фото: kinopoisk.ru
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Материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы, который определит наказание, уточнили в контрольном ведомстве. По этой статье должностным лицам грозит штраф до 150 тысяч рублей, а юридических лиц могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приостановить их деятельность сроком до 90 суток. Конкретную меру и будет выбирать суд. Среди нарушений, которые допустили в детском магазине, - недостаточный контроль за ношением масок и перчаток, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, нехватка антисептиков. Кроме того, у уборщиков и технического персонала не было результатов тестирования на коронавирус.

Ранее ковидные нарушения в этом гипермаркете уже фиксировались. Правда, тогда столь строгие меры, как временное зкрытие магазина, не применялись.

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