Новости

В ХАМАС опровергли информацию о соглашении о перемирии с 20 мая 00:47
США вывели на орбиту следящий за ракетными угрозами спутник 00:40
Командование ВС США отчиталось о процессе вывода войск из Афганистана 00:20
Италия начнет ослаблять ограничения из-за COVID-19 00:20
В США прокурор оправдал полицейских, убивших невооруженного чернокожего 18.05.2021
В горадминистрацию Оренбурга пришел ОБЭП 18.05.2021
50-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл родила дочь 18.05.2021
Умер актер из "Бетховена" и "Успеть до полуночи" Чарльз Гродин 18.05.2021
Сын Руди Джулиани объявил о намерении стать губернатором Нью-Йорка 18.05.2021
В Китае по неизвестной причине зашатался 300-метровый небоскреб 18.05.2021
Стало известно, сколько потеряет Украина после запуска "Северного потока-2" 18.05.2021
СМИ: Вашингтон может отказаться от санкций против "Северного потока-2" 18.05.2021
УНИКС в овертайме обыграл "Локомотив-Кубань" 18.05.2021
Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России 18.05.2021
На доме в Москве появилось граффити Василия Ланового 18.05.2021
Завершено расследование по делу бывшего схимонаха Сергия 18.05.2021
В Румынии мужчина сделал три прививки от коронавируса 18.05.2021
Путин: Россия нацелена на укрепление контактов с Боснией и Герцеговиной 18.05.2021
ЦБ: Банки в марте ввезли в РФ максимальный объем евро за год 18.05.2021
Арестованы студенты, которые на самокатах сбивали пешеходов на Невском 18.05.2021
Спартаковец Ларссон включен в заявку сборной Швеции на Евро-2020 18.05.2021
Саратовцы встретили патриотический поезд 18.05.2021
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу 18.05.2021
В Киргизии изъяли рекордную партию героина 18.05.2021
Минэнерго Украины потребовало запретить импорт электричества из РФ и Беларуси 18.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
18.05.2021 23:44
Рубрика: Общество

О, май, год!

В столице почти плюс 30. Когда это кончится?
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 107(8458)
Антициклон из Средней Азии принес в столицу немыслимую жару. Температура воздуха побила рекорд 124-летней давности. Как Москва справилась с небывалым пеклом, наблюдали корреспонденты "РГ".
Когда до отпуска далеко, справиться с городской немыслимой жарой помогут "сухие фонтаны". Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Когда до отпуска далеко, справиться с городской немыслимой жарой помогут "сухие фонтаны". Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Когда до отпуска далеко, справиться с городской немыслимой жарой помогут "сухие фонтаны". Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

В утренние часы вторника на термометрах уже было +23, в полдень воздух прогрелся почти до 30 градусов, побив рекорд 1897 года. "Такая майская погода более характерна для пустынь и степей Средней Азии, чем для Москвы", - рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Фото: Александр Корольков/РГ
Смотровые площадки Москвы: где открываются лучшие виды на город

Несмотря на то, что в столице из-за жары был объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности, при котором рекомендуется без лишней надобности не выходить из дома, горожане потянулись на природу. Днем все лежаки на пляже в парке Левобережный были забиты. Более того - в водах Химкинского водохранилища купались самые отчаянные отдыхающие. Трогаю воду: холодно. И неудивительно, ведь жара стоит только второй день и, по данным Гидрометцентра России, температура в проточных водоемах не превышает +16 градусов. Спрашиваю у одной из пенсионерок-купальщиц: как водичка, бодрит? "Я морж и купаюсь круглый год, - рассказывает 70-летняя Татьяна Викторовна. - И потом, живу рядом, на Смольной улице. Не сидеть же в такую жару в душной квартире!"

Под деревянным навесом недалеко от воды расположились две девушки с ноутбуками на коленках. "А у нас здесь сегодня офис, - объясняет одна из них. - Сейчас оформляем турпоездку молодой паре с ребенком в Никосию. Интернет в парке хороший, все документы под рукой, да еще и дышим свежим воздухом. Кстати, на курорте такая же погода, как у нас, но вода теплее".

На западе Москвы в Мещерском парке небольшой песчаный пляж и деревянные настилы тоже заняты загорающими людьми. И здесь есть свои купальщики. В администрации парка рассказали, что спасатели гоняют людей из воды, но герои все равно находятся. К сожалению, официально поплавать пока в столичных зонах отдыха нельзя, закрытыми остаются и парковые бассейны. Как рассказали нам в парках "Фили", "Сокольники" и на Северном речном вокзале, сейчас идет подготовка к купальному сезону, но вот даты открытия воды назвать затруднились.

Жара оказалась недолгой. Уже к пятнице температура в столице вернется к майской норме

Конечно, нашлись и те, кто в эти дни решил освежиться прямо в фонтане - а что, неглубоко, вода теплая, да еще и красиво. Одинокий ныряльщик был замечен в чаше фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, а фонтанный комплекс на Поклонной горе облюбовала компания молодых ребят, быстро, впрочем, замеченных охраной мемориала.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Какие районы Москвы лучше посетить на велосипеде

Чтобы и охладиться, и не нарушать запретов, многие москвичи отправились поближе к городским "сухим" фонтанам - в Музеон, в детский парк имени Прямикова на Таганке, на Ходынское поле, в другие столичные парки. Горожане с удовольствием катаются на лодках, прокаты которых открылись в шести парках, в частности, в Кузьминках, Измайлове, в музее-заповеднике "Царицыно". Цена на прокат катамарана или лодки начинается от 300 рублей за полчаса.

Оперативно отреагировал на жару и транспортный комплекс столицы. В метро и на станциях МЦК пассажирам раздавали воду, а вентиляцию досрочно перевели на летний режим.

Впрочем, такая жара в Москве долго не простоит. По данным Гидрометцентра России, уже сегодня будет не выше +28 и дожди, а к пятнице температурные значения вернутся к нормальному для мая уровню.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Захарова рассказала Киеву, как правильно называть поведение России
Нарышкин: Антироссийские санкции могут вызвать ненависть к Западу
Госдума ужесточит правила выдачи лицензий на оружие
Минэкономики ФРГ: Достройке "Северного потока-2" уже ничего не мешает
SWIFT подтвердил ЦБ отсутствие рисков отключения страны от системы
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня