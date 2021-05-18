В утренние часы вторника на термометрах уже было +23, в полдень воздух прогрелся почти до 30 градусов, побив рекорд 1897 года. "Такая майская погода более характерна для пустынь и степей Средней Азии, чем для Москвы", - рассказала "РГ" главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Несмотря на то, что в столице из-за жары был объявлен оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности, при котором рекомендуется без лишней надобности не выходить из дома, горожане потянулись на природу. Днем все лежаки на пляже в парке Левобережный были забиты. Более того - в водах Химкинского водохранилища купались самые отчаянные отдыхающие. Трогаю воду: холодно. И неудивительно, ведь жара стоит только второй день и, по данным Гидрометцентра России, температура в проточных водоемах не превышает +16 градусов. Спрашиваю у одной из пенсионерок-купальщиц: как водичка, бодрит? "Я морж и купаюсь круглый год, - рассказывает 70-летняя Татьяна Викторовна. - И потом, живу рядом, на Смольной улице. Не сидеть же в такую жару в душной квартире!"

Под деревянным навесом недалеко от воды расположились две девушки с ноутбуками на коленках. "А у нас здесь сегодня офис, - объясняет одна из них. - Сейчас оформляем турпоездку молодой паре с ребенком в Никосию. Интернет в парке хороший, все документы под рукой, да еще и дышим свежим воздухом. Кстати, на курорте такая же погода, как у нас, но вода теплее".

На западе Москвы в Мещерском парке небольшой песчаный пляж и деревянные настилы тоже заняты загорающими людьми. И здесь есть свои купальщики. В администрации парка рассказали, что спасатели гоняют людей из воды, но герои все равно находятся. К сожалению, официально поплавать пока в столичных зонах отдыха нельзя, закрытыми остаются и парковые бассейны. Как рассказали нам в парках "Фили", "Сокольники" и на Северном речном вокзале, сейчас идет подготовка к купальному сезону, но вот даты открытия воды назвать затруднились.

Жара оказалась недолгой. Уже к пятнице температура в столице вернется к майской норме

Конечно, нашлись и те, кто в эти дни решил освежиться прямо в фонтане - а что, неглубоко, вода теплая, да еще и красиво. Одинокий ныряльщик был замечен в чаше фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, а фонтанный комплекс на Поклонной горе облюбовала компания молодых ребят, быстро, впрочем, замеченных охраной мемориала.

Чтобы и охладиться, и не нарушать запретов, многие москвичи отправились поближе к городским "сухим" фонтанам - в Музеон, в детский парк имени Прямикова на Таганке, на Ходынское поле, в другие столичные парки. Горожане с удовольствием катаются на лодках, прокаты которых открылись в шести парках, в частности, в Кузьминках, Измайлове, в музее-заповеднике "Царицыно". Цена на прокат катамарана или лодки начинается от 300 рублей за полчаса.

Оперативно отреагировал на жару и транспортный комплекс столицы. В метро и на станциях МЦК пассажирам раздавали воду, а вентиляцию досрочно перевели на летний режим.

Впрочем, такая жара в Москве долго не простоит. По данным Гидрометцентра России, уже сегодня будет не выше +28 и дожди, а к пятнице температурные значения вернутся к нормальному для мая уровню.