На трассе М-1 в Подмосковье к 21 мая запустят движение по новому путепроводу

Строительство путепровода через железнодорожные пути на региональной дороге Кубинка - Наро-Фоминск в районе пересечения с Минским шоссе завершается в рамках реконструкции трассы М-1 "Беларусь" в Московской области, сообщили в госкомпании "Автодор". Переключить движение в обоих направлениях с временного объездного пути на две полосы нового сооружения планируется с 19 по 21 мая.

После этого строители начнут разбирать старый двухполосный путепровод и возводить еще один. Завершить его строительство планируется к концу 2021 года. В итоге для проезда транспорта на этом участке будут доступны четыре полосы вместо двух, уточнили в госкомпании.

Кроме того, в период с 21 по 24 мая планируется запустить движение по новому боковому проезду на участке с 62-го по 64-й километр в направлении Наро-Фоминска. Автомобилисты смогут пользоваться им для съезда с М-1 в сторону Кубинки, а также выезда из Кубинки на Минское шоссе.

Сейчас для того, чтобы попасть в Кубинку при движении по М-1 в сторону области, автомобилистам нужно объезжать участок реконструкции по Можайскому шоссе.

Работы на отрезке с 45-го по 66-й километр М-1 в Московской области стартовали в 2019 году и будут завершены к концу 2021 года. После окончания реконструкции на этом участке будет шесть полос на основном ходу (по три полосы в каждую сторону). Также автомобилисты смогут пользоваться альтернативной дорогой, которая будет идти параллельно основной трассе.