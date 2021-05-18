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18.05.2021 09:59
Рубрика: Культура

"Золотой меч" на фестивале военного кино получил Владимир Стеклов

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле на XIX Международном фестивале военного кино имени Юрия Озерова вручены первые призы. В конкурсной программе фестиваля 70 фильмов производства России, Казахстана, Белоруссии, США, Китая, Великобритании, Чехословакии, Германии, Латвии.

Фото: Дмитрий Черба/Пресс-служба аппарата правительства Тульской области
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Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова в этом году посвящен 100-летию режиссера и 80-летию обороны Тулы и Москвы.

На фестиваль военного кино им. Озерова первые призы вручаются уже на церемонии открытия. Главный приз - "Золотой меч" за вклад в развитие этого киножанра получил народный артист России Владимир Стеклов. Приз имени Николая Олялина "За актерское мастерство" был присужден актрисе театра и кино Екатерине Климовой. Приз вручила народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Приветствие участникам кинофестиваля направил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства подчеркнул, что фильмы, рассказывающие о беспримерном мужестве тех, кто отстоял независимость Родины, освободил Европу и мир, имеют особую нравственную и художественную ценность. Владимир Путин назвал миссию фестиваля фильмов о войне благородной и востребованной.

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