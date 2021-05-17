В Туле открылся фестиваль военного кино имени Юрия Озерова

В понедельник в Туле открылся Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова. В этом году он посвящен 100-летию режиссера.

Примечательно, что еще до выхода артистов на красную дорожку около концертного зала на Аллее Славы заложили звезду народного артиста СССР Василия Ланового, а в кадетском корпусе МЧС показали сорокаминутный фильм "Василий Лановой. Есть такая профессия".

В фестивальную программу вошли фильмы номинаций: "Боевая десятка" (игровые полнометражные фильмы), "Битва за жизнь" (документальные ленты), "Соколенок" (детско-юношеские и анимационные кинокартины), "АКМ" (короткометражные фильмы), "Солдаты свободы" (ретроспектива). Впервые появилась еще одна номинация - сериалы.

- Сегодня пытаются пересмотреть историю Второй мировой войны. Многие не знают о роли Советского Союза и считают, что фашизм победили США в 1944 году. Нельзя забывать правду, - подчеркнул президент фестиваля Олег Урюмцев.

Конкурсную программу открыл фильм "Огонь" (режиссер - Алексей Нужный), фильмом закрытия станет "Красный призрак" (режиссер - Андрей Богатырев). Помимо кинозалов областного центра фильмы также будут показаны на 14 площадках региона, вход - бесплатный. Фестиваль будет проходить в Туле до 22 мая. В предпоследний день форума в деревне Федора Конюхова в Заокском районе состоится вручение легендарному путешественнику приза "Миротворец века".