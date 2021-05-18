Губернатор Приморья назвал имя врио главы Владивостока

Константин Шестков, занимавший пост вице-губернатора Приморья, станет временно исполняющим обязанности главы Владивостока, сказал журналистам глава региона Олег Кожемяко, сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня стало известно, что мэр Владивостока Олег Гуменюк покинет пост главы администрации Владивостока после того, как полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко предложили ему уйти в отставку.

Как писала "РГ", на встрече с полпредом в ДФО Юрием Трутневым, который находится в Приморье с рабочим визитом, губернатор края Олег Кожемяко рассказал, что недоволен работой мэра Владивостока Олега Гуменюка, и полпред с ним согласился.

Среди претензий, высказанных губернатором, - слабое освоение средств "Дальневосточной единой субсидии", благодаря которой ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард", обновляются фасады домов.