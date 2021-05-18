Мэр Владивостока сообщил, что уходит в отставку

Мэр Владивостока Олег Гуменюк покинет пост главы администрации Владивостока после того, как полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко предложили ему уйти в отставку.

"Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока.

Я проработал в этой должности более двух лет и могу сказать, что за это время командой администрации города было сделано немало, в особенности в сфере строительства и реконструкции детских садов, школ и других социальных учреждений, а также благоустройства. Задел, который был наработан за эти годы, станет подспорьем для дальнейшего развития Владивостока. Вместе с тем хозяйственная деятельность любого мэра всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы", - написал он в своем микроблоге в Instagram, пожелав удачи будущему руководителю Владивостока.

Как писала "РГ", на встрече с полпредом в ДФО Юрием Трутневым, который находится в Приморье с рабочим визитом, губернатор края Олег Кожемяко предложил снять с должности мэра Владивостока Олега Гуменюка, и полпред с ним согласился.

Среди претензий, высказанных губернатором, - слабое освоение средств "Дальневосточной единой субсидии", благодаря которой ведется строительство парковок, реконструкция стадиона "Авангард", обновляются фасады домов.

Между тем, горожане в социальных сетях обсуждают, кто станет будущим градоначальником.