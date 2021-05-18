Саратовцы встретили патриотический поезд

Во вторник в Саратов прибыл передвижной железнодорожный музей Министерства обороны. Как уже сообщала "РГ", в рамках акции "Мы - армия страны. Мы - армия народа", приуроченной к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, эшелон путешествует по стране.

На открытых платформах поезда установлена отечественная военная техника: бронеавтомобиль "Тайфун-К", танк Т-90М, новейшая самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ", а также трофейные машины, захваченные в Сирии. В нескольких вагонах размещены экспонаты: образцы вооружения и документальные материалы. Например, посетив интерактивную экспозицию "Дорога памяти", можно узнать о своих родственниках-участниках войны.

Военный эшелон встретили в Саратове встретили военнослужащие 631 Регионального учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ ветераны, ученики кадетских классов, юнармейцы.

- Саратов стал 18-м городом, где побывал наш поезд. Следующая остановка в пути - в Самаре, - сообщил один из организаторов акции полковник Юрий Яров.

На вокзале состоялся концерт, в котором приняли участие солисты Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе, а также саратовские коллективы из клуба "Солнечный", Дома культуры "Звезда" и Городского дома культуры национального творчества.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в передвижном музее побывало более семи тысяч жителей города.